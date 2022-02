Photo d'illustration: Vietnam+



Hanoï (VNA) - En janvier, 1.383 cyberattaques ont perturbé des systèmes d'information au Vietnam, soit une hausse de 10,29% par rapport à décembre 2021, a rapporté le Centre national de cybersécurité (NCSC) relevant du ministère de l'Information et de la Communication.

En 2021, l'Autorité de la sécurité de l'information a enregistré et traité plus de 9.700 cyberattaques, soit une augmentation de 42,42% par rapport à 2020.

Selon des experts, dans le contexte d'évolutions compliquées de la crise sanitaire de COVID-19, des pirates informatiques profitent de l'attention de la société sur la situation épidémique pour multiplier les cyberattaques, diffuser des codes malveillants et des escroqueries pour saboter et voler des informations d'utilisateurs, organisations et entreprises. -VNA