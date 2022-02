Panorama du dialogue. Photo: VNA



Singapour (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc, en visite d’Etat à Singapour, a assisté vendredi soir à un dialogue entre entreprises des deux pays, lors duquel des documents de coopération représentant un montant total de près de 11 milliards de dollars de capitaux engagés ont été échangés.



Ce dialogue a réuni une centaine d’entreprises vietnamiennes et singapouriennes dans plusieurs domaines tels que villes intélligentes, ports maritimes, énergies renouvelables, économie numérique, développement vert et durable...



Soulignant le rôle très important des entreprises dans la mise en œuvre des stratégies de coopération des deux pays, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam créait toujours des conditions favorables aux milieux des affaires des deux pays.



Affirmant que le Vietnam mettait fortement en œuvre des solutions pour relancer l'économie, il a déclaré qu’il s’agissait d’une opportunité pour les entreprises singapouriennes d'investir davantage au Vietnam.



Le président a déclaré que le Vietnam accordait la priorité aux projets d'IDE (Investissement Direct Etranger) avec de hautes technologies, capables de créer des conditions favorables à la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur, de promouvoir le développement de l'économie numérique et le développement durable du Vietnam.

Le président Nguyen Xuan Phuc lors de l'événement. Photo: VNA



Vu le succès des Parcs Industriels Vietnam - Singapour (VSIP), symbole de la coopération économique des deux pays, Nguyen Xuan Phuc a déclaré souhaiter développer les VSIP à Quang Tri, Can Tho, Quang Nam..., avant de féliciter les entreprises des deux pays pour la signature de nombreux projets de coopération.



Lors de cet événement, des documents de coopération dans de nombreux domaines, d'une valeur totale de près de 11 milliards de dollars, ont été signés et échangés. Le groupe SOVICO seul et des partenaires ont conclu une série d'accords d'une valeur allant jusqu'à 5,2 milliards de dollars.-VNA