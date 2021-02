Près de 10.100 nouvelles entreprises ont été créées en janvier 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le pays comptait près de 10.100 nouvelles entreprises créées en janvier 2021, pour un capital total de plus de 155.100 milliards de dongs, soit une hausse en glissement annuel de 21,9% en nombre et de 29,2% en capital, selon Selon les données de l'Office général des statistiques.

Ces nouvelles entreprises ont créé environ 115.900 d'emplois, soit une augmentation de 37,2% sur un an.

Afin d'améliorer l'efficacité des activités commerciale des entreprises, en 2021, le ministère du Plan et de l'Investissement travaillera étroitement avec d'autres agences dans la direction efficace des politiques fiscales et monétaires, le dégagement des difficultés dans la production et l'affaire, la promotion de la croissance, le maintien de la stabilité macroéconomique, le contrôle de l'inflation et la garantie des équilibres importants.

En 2020, 44.100 sociétés ont repris leurs activités, en hausse de 12% sur un an ; et plus de 46.600 autres ont dû les suspendre, +62,2%. Le nombre d’entreprises ayant rempli les formalités de dissolution a augmenté de 3,7% sur un an. -VNA