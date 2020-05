Panorama de la 5e réunion du Comité national de l’ASEAN 2020, le 15 mai à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a présidé le 15 mai à Hanoï la 5e réunion du Comité national de l’ASEAN 2020.



Pham Binh Minh, également président de ce Comité, a indiqué que cette réunion se tenait dans le contexte où la pandémie de COVID-19 continuait de faire des ravages dans le monde. Il a souligné que la réunion devait chercher à promouvoir les résultats des Sommets spéciaux de l’ASEAN et de l’ASEAN 3 en avril dernier sur la prévention et la lutte contre la pandémie de coronavirus. Elle devait en outre évaluer les difficultés et rechercher des solutions pour assurer le rythme de la mise en oeuvre des plans de l’Année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020, tout en discutant des préparatifs du 36e Sommet de l’ASEAN.



Lors de la réunion, les participants se sont informés de l’exécution de leurs missions durant ces derniers temps. Ils ont présenté plusieurs idées concernant les prochains événements, en accordant une attention particulière à la garantie de la sécurité, à la prévention et au contrôle de l’épidémie...



Appréciant les efforts des organes concernés, notamment ceux dans l’organisation de réunions par visioconférence afin d’assurer le rythme de la mise en oeuvre d’initiatives, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a demandé d’accélérer l’application des résultats des Sommets spéciaux de l’ASEAN et de l’ASEAN 3 sur la lutte contre le COVID-19. Il a également ordonné aux organes compétents de préparer des options pour adapter l’organisation du 36e Sommet de l’ASEAN à la situation.



L’ASEAN ou l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est a été créée en 1967. Elle comprend actuellement 10 pays membres que sont le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam. La présidence tournante du bloc régional est assumée cette année par le Vietnam. -VNA