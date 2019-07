La préfecture de Fukuoka. Photo: Japan Travel

Tokyo (VNA) - La création d’une association des Vietnamiens dans la préfecture de Fukuoka, région de Kyushu au Sud-Ouest du Japon, est nécessaire pour intensifier la solidarité, promouvoir l’amitié Vietnam-Japon et améliorer la position du Vietnam.

Le consulat général du Vietnam à Fukuoka a organisé le 4 juillet une réunion pour discuter des préparatifs pour la création de cette association. Les participants ont convenu de fonder un comité composé de 18 membres pour mener des travaux de communication et accomplir des procédures nécessaires.

Environ 33.000 Vietnamiens vivent dans la région de Kyushu, réputée pour ses industries de l'automobile, de la chimie, des semi-conducteurs et du traitement des métaux. Ce nombre devrait augmenter dans les prochaines années.

Les Vietnamiens à Kyushu sont souvent confrontés à des barrières linguistiques et culturelles, à la pression du travail et aux catastrophes naturelles, entre autres. La création d’une association des Vietnamiens à Fukuoka leur permettra de s’entraider dans les cas difficiles.

Actuellement, plus de 300.000 Vietnamiens vivent, travaillent et étudient au Japon. Auparavant, plusieurs associations des Vietnamiens ont été fondées dans des localités japonaises telles qu'Aichi et Hokkaido. –VNA