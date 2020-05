Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé ce mercredi 6 mai à Hanoï une réunion sur les préparatifs d’une conférence entre le Premier ministre et les entreprises, prévue le 9 mai.

La conférence sera diffusée en ligne avec 63 points de relais locaux, 30 points de relais à des ministères et secteurs et aussi en direct sur la Télévision nationale du Vietnam. Cet événement prévoit réunir 6 000 délégués aux points de relais et s’approcher à environ 800 000 entreprises, à plus de 5 millions d'entreprises familiales dans l’ensemble du pays.

Selon le Premier ministre, la conférence sera l'occasion de susciter l'esprit de s’unir et de travailler ensemble pour se développer. Alors, la conférence devra sortir d’un produit spécifique (une résolution ou un plan d’action concrète) pour contribuer à régler les difficultés des entreprises, à stimuler la production et les affaires.

Le chef du gouvernement a demandé à la conférence de s’orienter vers les mesures précises pour soutenir les entreprises en matière de marché, d’emploi, de crédit…, outre les plans d’assistance actuelle. -VNA