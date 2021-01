Le ministère vietnamien des AE demande d’assurer la sûreté et les intérêts des deux Vietnamiens travaillant pour le navire sud-coréen Hankuk Chemi saisi par l’Iran avec ses 20 membres d'équipage.

Le Vietnam a exporté plus de 1,5 million de tonnes de caoutchouc entre janvier et novembre 2020, pour un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d'USD.