Hanoi (VNA) – La première réunion du comité organisateur de la conférence FEM-ASEAN 2018 a eu lieu le 3 mai à Hanoi, sous l’égide du vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, chef dudit comité.

L’assistance a discuté de la collaboration entre les sous-comités, les ministères, organes et localités concernées dans le processus de préparation et d’organisation de la conférence ainsi que le travail de propagande, la garantie de la sécurité… afin d’assurer le succès de cet évènement.

S’exprimant lors de la réunion, le vice-ministre Bui Thanh Son a souligné l’importance de la conférence FEM-ASEAN 2018, une des activités extérieures importantes du pays en cette année qui vise à consolider et à rehausser la position du Vietnam sur la scène internationale et à promouvoir sont image auprès des entreprises de premier rang mondial.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a signé en avril dernier la création du comité organisateur de la conférence du Forum économique mondial sur l’ASEAN en 2018 (FEM-ASEAN 2018).

Ce comité organisateur comprend 5 sous-comités chargés du contenu, de l’accueil, de la logistique, de la communication, de la sécurité, de la santé et du secrétariat.

Le forum économique mondial (FEM), créé en 1971, est une fondation à but non lucratif dont le siège est à Genève. Ce forum est connu pour sa réunion annuelle à Davos, en Suisse, qui réunit des dirigeants d’entreprise, des responsables politiques du monde entier ainsi que des intellectuels et des journalistes, afin de débattre les problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les domaines de la santé et de l’environnement.

Le forum organise également la « Réunion annuelle des nouveaux champions » en Chine et plusieurs réunions régionales qui se tiennent tout au long de l’année.

Parallèlement aux réunions, le forum publie un certain nombre de rapports économiques et implique ses membres dans différentes initiatives liées à des secteurs spécifiques. -VNA