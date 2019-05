Première activité de l’année nationale du tourisme 2019. Photo VTV

Nha Trang (VNA) - Un programme artistique a eu lieu lundi à Nha Trang, une ville balnéaire de la province de Khanh Hoa (Centre) pour lancer l’année nationale du tourisme 2019.



Cette manifestation qui visait à mettre à l’honneur le calambac de Khanh Hoa a été retransmise en direct par la chaîne touristique télévisée de la Voix du Vietnam Vietnam Journey. Un spectacle grandiose a été organisé avec la participation des artistes distingués du pays.



L’Année nationale du tourisme 2019, placée sous le thème « Nha Trang-couleurs de la mer » valorise la beauté de la mer et des îles ainsi que des produits touristiques de la province de Khanh Hoa.

Le festival a lieu tous les deux ans depuis 2003 pour promouvoir le tourisme local. Quelque 120.000 touristes étrangers et vietnamiens ont afflué dans la ville lors de l’édition précédente.



Un littoral de 180 kilomètres, des paysages naturels époustouflants avec les baies de Van Phong, Nha Trang et Cam Ranh, considérées comme les plus belles baies du monde, et des festivals comme ceux du temple Ponagar, du culte de la baleine et des nids de salangane sont des atouts pour développer le tourisme de Khanh Hoa.



Actuellement, la localité compte 680 établissements d’hébergement, avec 31.700 chambres. La province ambitionne d’accueillir 8,5 millions de touristes, dont 3,5 millions d’étrangers, d’ici 2020, et de générer un revenu touristique de 70 billions de dôngs (2,99 milliards de dollars). -VNA