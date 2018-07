Le premier vol de calibration à l'aéroport international de Van Don a été effectué avec succès le 11 juillet 2018. Photo : VNA



Quang Ninh (VNA) – Un vol de calibration a été effectué avec succès le 10 juillet à l’aéroport international de Van Don dans la province de Quang Ninh (Nord). Cet événement a marqué un nouveau jalon du processus de préparation pour l’inauguration de cet aéroport, le premier construit avec des fonds privés au Vietnam.



Le chantier de l’aéroport international de Van Don a été lancé en mars 2016. Ce projet, dont le maître d’ouvrage est Sun Group, couvre une superficie totale de 325 hectares dans la commune de Doan Ket, district de Van Don, province de Quang Ninh. Le projet, sous forme de BOT (Build-Operate-Transfer, ou construction-exploitation-transfert en français), représente un investissement total de 7.700 milliards de dôngs, soit l’équivalent de plus de 334 millions de dollars.



L’aéroport international de Van Don aura une piste de 3,6 km de long et 45 m de large, avec des équipements modernes pour accueillir de grands avions, outre un terminal de près de 27.000 m2. Son inauguration est prévue en décembre 2018. Pour la première phase (depuis l’inauguration à 2020), l’aéroport aura une capacité annuelle de 2,5 millions de passagers.



Selon le président du Comité populaire de Quang Ninh, Nguyen Duc Long, le succès de l’aéroport international de Van Don aidera cette province à attirer davantage de capitaux au service du développement local.



Une fois mis en service, l’aéroport international de Van Don créera des milliers d’emplois, contribuant à l’amélioration des revenus des habitants de ce district insulaire. Il aidera également à développer les relations économiques de Quang Ninh et à en faire une destination touristique importante. -VNA