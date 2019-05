Hanoi, 16 mai (VNA) - Le 10e Plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est ouvert jeudi matin 16 mai à Hanoï, sous l’égide du son secrétaire général et président vietnamien Nguyen Phu Trong.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, au nom du Bureau Politique, a présidé la séance d’ouverture. Tran Quoc Vuong, membre permanent du Secrétariat du CC du PCV, a présenté l’agenda du plénum.

Le secrétaire général du CC du PCV et président vietnamienNguyen Phu Trong a donné son discours d’ouverture.

Après, le CC du PCV a travaillé en groupe et discuté du Plan du Rapport politique, du Plan du Rapport des 10 ans de la mise en œuvre du Programme 2011, du Plan du Rapport de l’application de la Stratégie de développement socioéconomique pour la période 2011-2020, de la Stratégie de développement socioéconomique pour la période 2021-2030 et du Rapport quinquennal de la situation socioéconomique 2016-2020, du Plan quinquennal de développement socioéconomique 2021-2025 et du Plan sur le travail d’édification du Parti et l’application des statuts du Parti.

Jeudi après-midi, le CC du PCV a poursuivi les discussions en groupe. –VNA