Photo : VNA



Vientiane (VNA) – Le premier exercice conjoint de sauvetage entre les trois ministères de la Défense du Laos, du Vietnam et du Cambodge s'est ouvert dans le district de Naxaythong, capitale de Vientiane, au Laos.

Cet exercice est organisé sous l'accord des ministres de trois pays lors de la réunion des ministres de la Défense Cambodge-Laos-Vietnam, tenue en 2019 à Hanoï.

L’exercice réunit près de 500 officiers et soldats des armées des trois pays et se déroule du 10 au 15 septembre, portant sur deux contenus principaux : la recherche et le sauvetage dans les zones inondées et les zones sujettes aux glissements de terrain ; effondrement d’ouvrage, fuite de produits chimiques toxiques dans l'environnement.

Photo : VNA



S'exprimant à l'ouverture, le général de division Chanthong Soneta-at, vice-ministre lao de la Défense, a déclaré que les catastrophes naturelles et les problèmes liés au changement climatique tels que les inondations, les tempêtes, les tsunamis, les tremblements de terre, les glissements de terrain, la sécheresse, l'épidémie, ... constituaient non seulement des menaces majeures pour la vie, les biens et les moyens de subsistance des gens, mais encore causent également de graves dommages aux infrastructures économiques et à l'environnement, entravant le développement socio-économique des pays. Par conséquent, les gouvernements et les forces armées des trois pays donnent la priorité aux tâches de prévention et de réponse aux menaces de sécurité non traditionnelles, en particulier les catastrophes naturelles.

Le colonel Pham Hai Chau, chef adjoint du Département de sauvetage de l’état-major général, ministère vietnamien de la Défense, a déclaré que cet exercice aiderait les armées des trois pays à acquérir des leçons utiles sur la coordination, l'organisation des forces, la pratique et le combat réel lorsque des situations se présentent, aussi à resserrer leur coopération dans le sauvetage. - VNA