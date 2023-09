Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 8 septembre, l’Association nationale de cybersécurité a tenu son premier congrès national, mandat 2023-2028, en présence du général To Lam, membre du Bureau politique, ministre de la Sécurité publique.Les délégués ont approuvé le Programme et les orientations des activités de l'Association pour le mandat 2023-2028, la Charte de l'Association et le projet d'organisation du personnel de l'Association pour le premier mandat (2023-2028).Ils ont également élu le Comité exécutif, le Comité d'inspection, le Comité permanent de l'Association, un certain nombre de postes de direction et ont adopté la Résolution du premier congrès national. Le président de l'Association nationale de cybersécurité est le général Luong Tam Quang, vice-ministre de la Sécurité publique.Lors du congrès, le général Luong Tam Quang a souligné que la création de l'Association visait à rassembler les agences, organisations, entreprises et experts prestigieux pour édifier un écosystème de cybersécurité reliant les secteurs public et privé de façon efficace.Dans son discours, le ministre de la Sécurité publique, To Lam, a déclaré que l’Association nationale de cybersécurité devait définir une mission et une vision adaptées à l’époque. La « mission » et la « vision » appropriées de l’Association ne sont pas seulement de créer des profits économiques, de protéger les intérêts de ses membres, mais elles doivent également viser un objectif plus élevé. C’est de devenir un moteur du processus de développement et de défense de la Patrie. -VNA