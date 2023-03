Le vice-Premier Ministre Tran Hong Ha prend la parole lors du Dialogue sur l'eau pour la coopération. Photo: VNA

New York (VNA) - Poursuivant la participation à la Conférence des Nations Unies consacrée à l'examen approfondi à mi-parcours de la réalisation des objectifs de la Décennie internationale d'action sur le thème "L'eau et le développement durable" (2018-2028) tenue à New York des États-Unis, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a assisté le 23 mars en tant qu'orateur principal, au Dialogue interactif sur l'eau pour la coopération.

Tran Hong Ha a partagé certaines solutions pour une approche globale, intégrée et équitable de la coopération de la gestion des ressources en eau. Il a proposé de renforcer le cadre juridique mondial et régional pour la gestion et l'utilisation des ressources en eau transfrontalières et le mécanisme de consultation publique et équitable entre les pays. Il a également souligné que la coopération dans l'exploitation et l'utilisation de l'eau devait être calculée pour assurer les moyens de subsistance, les activités socio-économiques et préserver les valeurs culturelles traditionnelles et les écosystèmes associés aux eaux transfrontalières.



Le dirigeant vietnamien a affirmé l'engagement du Vietnam à renforcer la coopération avec les organisations et partenaires internationaux, notamment les pays de la Commission internationale du Mékong et ceux participant au mécanisme de coopération du Mékong-Lancang pour réaliser les objectifs de développement durable sur les eaux transfrontalières.

En marge de la Conférence des Nations Unies sur l'eau, le vice-Premier ministre vietnamien a eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants de nombreux pays.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et le président du Tajikistan Emomali Rahmon. Photo: VNA



Lors d'une rencontre avec le président du Tajikistan Emomali Rahmon, Tran Hong Ha a proposé aux deux pays de renforcer la coopération dans la réponse au changement climatique et la gestion des ressources en eau dans les temps à venir.

Discutant avec le directeur général de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) Qu Dongyu, Tran Hong Ha lui a demandé d'aider le Vietnam à améliorer sa capacité de gestion des ressources naturelles, notamment les terres agricoles, les sources d'eau transfrontalières et les sources d'eau intérieures.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) Natalia Kanem. Photo: VNA



En outre, il a également proposé à la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) Natalia Kanem de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre des politiques du bien-être social, l'élaboration d'un ensemble d'indicateurs pour évaluer la population, la santé reproductive, la jeunesse et l'égalité des sexes. Natalia Kanem a affirmé son soutien accordé au pays dans la mise en œuvre efficace du programme de coopération nationale Vietnam-UNFPA pour la période 2022-2026, ainsi que dans la recherche, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques liées à la Loi sur l'égalité des sexes, la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, et la réponse au vieillissement de la population.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (gauche) et le ministre français de la Transition écologique Christophe Béchu. Photo: VNA



En rencontrant le ministre français de la Transition écologique Christophe Béchu, le dirigeant vietnamien a proposé aux deux parties de promouvoir la coopération technique et technologique dans la protection des ressources en eau, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le changement climatique.

Tran Hong Ha a demandé au vice-Premier ministre et ministre slovène des Affaires étrangères Tanja Fajon d'accélérer la coopération bilatérale dans la réponse au changement climatique et la gestion des ressources en eau dans l'avenir.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et l'envoyé spécial du président pour le climat, John Kerry. Photo: VNA



Lors d'une rencontre avec l'envoyé spécial du président pour le climat, John Kerry, le dirigeant vietnamien a émis son souhait de recevoir le soutien américain dans la mise en œuvre des engagements du Vietnam à la COP26 et de la Déclaration sur le partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Appréciant les engagements du Vietnam, John Kerry a affirmé que les États-Unis souhaitaient renforcer la coopération avec le Vietnam en tous domaines.

Répondant aux questions du reporter de l'Agence vietnamienne d'information sur la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023, le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet a déclaré que la gestion et l'utilisation durable des ressources en eau constituaient une préoccupation commune de la communauté internationale.

Selon lui, le Vietnam a également avancé des propositions très importantes telles que l'établissement d'un cadre juridique mondial pour la gestion et l'utilisation durables des ressources en eau, la création des mécanismes sur l'eau des Nations Unies ou l'élaboration de normes éthiques dans l'utilisation de l'eau afin que tout le monde puisse en profiter. -VNA