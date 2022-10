Vo Van Thuong, membre du Bureau Politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam et le général Hun Manet, membre de la Permanence, président de la Commission de la jeunesse du Parti du peuple cambodgien. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) - Vo Van Thuong, membre du Bureau Politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam a rencontré le 19 octobre à Phnom Penh le général Hun Manet, membre de la Permanence, président de la Commission de la jeunesse du Parti du peuple cambodgien.

Vo Van Thuong a félicité le Cambodge pour ses réalisations ces dernières années et s’est déclaré convaincu que le Cambodge continuerait à réaliser des réalisations nouvelles et plus importantes dans l’édification et le développement nationaux.

Le général Hun Manet, aussi commandant en chef adjoint et commandant des forces terrestres de l'Armée royale cambodgienne, a souligné que le Parti, l'État, l'armée et le peuple des deux pays s’étaient toujours tenus côte à côte pour surmonter de nombreuses difficultés, remporter la libération nationale d’hier et développer le pays d’aujourd’hui.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération entre les deux Partis et les deux pays dans les temps à venir, en particulier dans la défense et la sécurité, les échanges entre les deux peuples, notamment les jeunes.

Le même jour, Vo Van Thuong a rencontré des responsables de l'ambassade ; des représentants d’agences de représentation vietnamienne, d'entreprises et de la communauté vietnamienne au Cambodge.

Le général de corps d'armée Vo Minh Luong, membre du Comité central du Parti, membre permanent de la Commission militaire centrale, vice-ministre de la Défense et le général Tea Banh, vice-Premier ministre et ministre de la Défense. Photo : VNA





En compagnie de Vo Van Thuong en visite au Cambodge, le général de corps d'armée Vo Minh Luong, membre du Comité central du Parti, membre permanent de la Commission militaire centrale, vice-ministre de la Défense est allé saluer le 19 octobre le général Tea Banh, vice-Premier ministre et ministre de la Défense.

Vo Minh Luong a exprimé son souhait que dans les temps à venir Tea Banh continue à s’intéresser à la mise en œuvre efficace des contenus de coopération mentionnés dans le Protocole pour la période 2020 - 2024. La coopération portera sur l'échange de délégations à tous les niveaux ; la formation des ressources humaines ; la recherche, le rassemblement et le rapatriement de restes des soldats volontaires vietnamiens morts au Cambodge.



Le général Tea Banh s'est déclaré satisfait des résultats de la coopération dans la défense entre le Vietnam et le Cambodge au cours des dernières années, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les deux parties ont activement coordonné et mis en œuvre efficacement les activités de coopération dans le cadre du Protocole et du Plan annuel de coopération en matière de défense ainsi que des autres documents et accords signés.

Il a souhaité que les deux parties continuent à travailler ensemble pour développer les relations de défense en tant que l'un des piliers importants des relations bilatérales Vietnam-Cambodge. - VNA