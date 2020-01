Hanoi, 2 janvier (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté la Banque d’Etat du Vietnam (BEV) et d’autres banques commerciales par actions à continuer de diminuer les taux d’intérêt des prêts afin de créer des conditions propices aux entreprises et au secteur de la production et des affaires.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de la conférence pour faire le bilan des activités en 2019 et définir des missions pour 2020 du secteur bancaire. Photo : VNA

Lors de la conférence pour faire le bilan de ses activités en 2019 et définir ses missions pour 2020, tenue le 2 janvier à Hanoi le chef du gouvernement a suggéré que la Banque d'État devrait continuer de mener la politique monétaire de manière proactive, souple, synchrone et efficace avec les politiques de l’exercice financière pour stabiliser la macroéconomie et contrôler l'inflation, soutenir la production et les affaires, et favoriser la croissance.



Le Premier ministre a demandé à la BEV de calculer et de proposer une croissance appropriée du crédit en 2020, car il s'agit d'un important canal de capitaux pour contribuer à la croissance.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également souligné que le secteur bancaire doit renforcer l'application de la technologie et les réalisations de la quatrième révolution industrielle dans toutes les opérations bancaires; encourager le développement des banques commerciales convertibles en banques numériques et accélérer la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'ensemble du secteur bancaire de manière rapide et méthodique.

En 2019, la BEV a mené une politique monétaire dynamique et souple, de concert avec la politique budgétaire, qui a eu pour effet de maitriser l'inflation à 2,01%. L’indice des prix à la consommation n’a progressé que de 2,57% par rapport à l’an dernier. C’est sa plus faible hausse sur ces trois dernières années.

La BEV a réalisé tous les objectifs fixés, contribuant à rééquilibrer les taux d’intérêt. Le marché monétaire ainsi que le taux de change entre le dông vietnamien et les principales devises étrangères sont sous contrôle.

Pour 2020, l’objectif sera de maintenir l’inflation en dessous de 4%. La Banque d’État demande également aux établissements de crédit de faciliter l’accès aux prêts bancaires des entreprises et des citoyens. - VNA