Hanoi, 14 juillet (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé ce jeudi 14 juillet une conférence sur le développement stable, transparent et durable du marché immobilier au Vietnam.

La conférence qui s'est tenue en présentiel et en ligne a réuni les responsables des cinq villes relevant du pouvoir central que sont Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Hai Phong et Cân Tho.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (debout) préside la conférence sur le marché immobilier, le 14 juillet à Hanoï. Photo : VNA

Selon un rapport du ministère de la Construction, ces dernières années, le marché immobilier a apporté des contributions très importantes à l'ensemble de l'économie. La contribution directe et indirecte de l'industrie immobilière par le biais d'autres secteurs représente environ 4,5 % du PIB.

En 2021, le marché immobilier a connu encore de nombreuses difficultés dues à l'impact de l'épidémie, mais a surmonté de plus en plus pour adapter et est passé à un état flexible pour rester relativement stable. Au début de 2022, la situation socio-économique a apporté de nombreux changements positifs, aidant la plupart des secteurs et des localités à se redresser et à se développer à nouveau.

Le chef du gouvernement a chargé le ministère de la Construction de perfectionner la législation liée à l'immobilier pour assurer un développe stable, transparent et durable son marché. Ce ministère a également été appelé à soumettre à l'Assemblée nationale les amendements apportés à la loi sur le logement et à la loi sur les affaires immobilières.

Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a demandé aux collectivités locales d’achever rapidement leur plan d’aménagement du territoire, leur plan d'usage foncier et leur plan de développement de logements, de répertorier les réserves foncières, les projets d’investissements et de renforcer la gestion dans la mise aux enchères des droits d’usage foncier et dans les appels d’offres.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à la Banque d'État du Vietnam de surveiller, contrôler et restructurer le crédit pour le secteur immobilier afin d'en assurer une bonne utilisation et d'éviter les risques pour le marché.

Le ministère de l'Information et des Communications a été invité à diriger les agences de presse de fournir des informations opportunes, officielles et précises sur le fonctionnement du marché immobilier, du marché boursier et du marché obligataire, traiter strictement les actes de communication d'informations inexactes, entraînant des impacts négatifs sur le fonctionnement des marchés financiers, du crédit et de l'immobilier.

Le dirigeant vietnamien a chargé le Bureau gouvernemental de se coordonner avec le ministère de la Construction et avec les ministères concernés pour achever la directive sur le développement stable, transparent et durable du marché immobilier et lui soumettre dans les meilleurs délais pour approbation. - VNA