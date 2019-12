Vo Van Thuong, secrétaire du Comité central du Parti, président du Comité national de pilotage du travail d’information pour l’étranger. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une conférence nationale a été organisée le 24 décembre à Hanoï pour faire le bilan du travail d’information pour l’étranger, de la communication sur la mer et les îles, la démarcation et le bornage, la gestion des frontières terrestres de 2019 et fixer les tâches pour 2020, attirant plus de 400 délégués.

Prenant la parole, Vo Van Thuong, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, président du Comité national de pilotage du travail d’information pour l’étranger, a applaudit les efforts des secteurs et localités dans le travail d’information pour l’étranger, dans la communication sur la mer et les îles, la démarcation et le bornage, la gestion des frontières terrestres.

Cependant, il a demandé de régler les faiblesses qui se posent comme la connaissance insuffisante de cadres sur le travail d’information pour l’étranger, la coordination entre les secteurs et localités laissant à désirer, l’application modeste des technologies de l’information dans ce travail, l’investissement insuffisant dans le travail d’information pour l’étranger, pour la communication sur la mer et les îles, la démarcation et le bornage, la gestion des frontières,…

M. Thuong a souligné les deux objectifs importants de ce travail : protéger la souveraineté, l’unification et l’intégrité territoriale de la Patrie et maintenir un environnement de paix, de stabilité pour développer le pays, notamment pour 2020 où le Vietnam assumera la présidence de l’ASEAN et le membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et célébrera de nombreux événements historiques importants.

2019 est une année importante pour créer une prémisse pour 2020 et toute la période 2021-2026. C’est aussi une année de pleines fluctuations de la situation régionale comme mondiale. Le travail d’information pour l’étranger a reflété à temps, de manière objectif, complète et profonde, un pays vietnamien « qui est ami, partenaire de confiance et membre responsable de la communauté internationale ». La communication sur la mer et les îles a contribué à élever la prise de conscience des cadres, des membres du Parti et de la population sur les questions concernées et aussi à appeler le soutien international et d’amis étrangers pour protéger les droits et intérêts légitimes du pays sur la Mer Orientale. -VNA