Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Vo Van Hoan (droite) et le professeur Paul Cheng, directeur de l'Institut de la compétitivité de l'Asie.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Vo Van Hoan a reçu le 14 avril le professeur Paul Cheng, directeur de l’Institut de la compétitivité de l’Asie, aussi professeur de l’Ecole de politique publique Lee Kuan Yew (Singapour), à l'occasion de sa participation au Forum économique de Ho Chi Minh-Ville 2022.

Vo Van Hoan a déclaré que la transformation numérique à Ho Chi Minh-Ville est un marché ouvert potentiel. Il s’est déclaré convaincu que Paul Cheng, avec son expérience et ses nombreuses initiatives en géostatistique numérique, soutiendra la ville pour élever la prise de conscience sur la transformation numérique, construire des modèles de transformation numérique et mettre en œuvre des solutions en la matière.

Paul Cheng a exprimé son impression lors de son premier voyage à Ho Chi Minh-Ville et a félicité la ville d'avoir contrôlé la pandémie de COVID- 19 pour ramener la ville à une Nouvelle normalité.

Appréciant le potentiel de développement de Ho Chi Minh-Ville ainsi que la bonne relation de coopération entre la ville et la Banque mondiale, Paul Cheng a déclaré que lui et la Banque mondiale étaient disposés à partager leurs expériences et à soutenir Ho Chi Minh-Ville pour promouvoir la coopération dans de nombreux domaines, dont la transformation numérique. -VNA