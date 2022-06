Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce, en coopération avec l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, la Chambre de commerce et d'industrie du Royaume-Uni (Britcham), va organiser le 23 juin un séminaire intitulé "Exploiter le potentiel du marché britannique, tirer parti de l'Accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni (UKVFTA)".

Selon les prévisions, des représentants du ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, de l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, de Britcham vont fournir des informations sur le marché britannique, les perspectives de coopération entre les entreprises vietnamiennes et britanniques, les normes pour l'exportation de produits agricoles vietnamiens vers le Royaume-Uni, les perspectives de l’investissement britannique dans le secteur industriel au Vietnam, l’assistance au Vietnam dans le développement des industries fondamentales et de soutien.

Dans le cadre du séminaire, il y aura également deux séances de discussion portant sur les opportunités d'investir au Vietnam des entreprises britanniques et les opportunités pour les entreprises vietnamiennes de participer à la chaîne de production et d'approvisionnement dans le secteur industriel britannique.

Les participants seront renseignés sur de normes et de certifications requises pour les produits agricoles et le système de production lors de l'exportation vers le Royaume-Uni ; de certifications pour les produits industriels, les matériaux de construction exportés vers le Royaume-Uni, les exigences britanniques en matière de sécurité sanitaire des aliments ainsi que les produits que le Royaume-Uni refuse d'importer. -VNA