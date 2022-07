Communication sur la prévention et la lutte contre la traite d’êtres humains dans la province de Soc Trang. Photo d'archives: VNA



Hanoï (VNA) – Une cérémonie est prévue le 29 juillet au soir à Hanoï dans le but de répondre à la Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains (30 juillet) et à la Journée nationale pour prévenir et combattre la traite d’êtres humains.



Cet événement, organisé par le ministère de la Sécurité publique et le Comité central de l’Union des femmes du Vietnam, véhicule le message affirmant que la prévention et la lutte contre la traite d’êtres humains relèvent de la responsabilité du système politique et de l'ensemble de la société.



La traite d’êtres humains est l’exploitation criminelle de femmes, d’hommes et d’enfants à des fins diverses, dont le travail forcé et l’exploitation sexuelle. En 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Plan d’action mondial pour la lutte contre la traite des personnes, exhortant les gouvernements à prendre des mesures concertées et concrètes pour contrer ce fléau. En 2013, l’Assemblée générale a tenu une réunion de haut niveau pour évaluer le Plan d’action mondial. Les États Membres ont également adopté la résolution A/RES/68/192 et proclamé le 30 juillet Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains. La résolution déclare qu’une telle Journée est indispensable pour « faire connaître la situation des victimes de la traite humaine et promouvoir et protéger leurs droits ».



Au Vietnam, les organes compétents mettent en œuvre le Programme de prévention et de lutte contre la traite d’êtres humains pour la période 2021-2025, dans le but de réduire le risque de traite d’êtres humains, le crime de traite d’êtres humains, d'accueillir, protéger et assister efficacement les victimes de la traite d’êtres humains.-VNA