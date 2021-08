Hanoï (VNA) - L'essai réussi d'exportation de litchi par conteneur vers les Pays-Bas promet d'ouvrir une nouvelle direction pour les exportations de fruits frais du Vietnam à l'avenir.

Litchis vietnamiens. Photo: VNA

Selon les données du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MADR), le pays compte actuellement 1,05 million d'hectares d'arbres fruitiers, avec une production estimée à plus de 12,6 millions de tonnes. Le Département de la protection des végétaux (MADR) a accordé 998 indicatifs régionaux pour la culture de fruits destinés à l'exportation vers des marchés de haute qualité tels qu’États-Unis, Australie, République de Corée, Japon, Union européenne (UE) et 47 codes d'installations de conditionnement pour les produits agricoles exportés vers ces marchés.

La plupart des fruits frais du Vietnam vendus dans les systèmes de vente au détail de pays comme le Japon, l'Australie et l'UE ont jusqu'à présent été expédiés par avion afin de raccourcir le temps d'expédition. Cependant, le transport aérien est très coûteux pour les entreprises.



Économiser des coûts de transport et apporter des fruits aux consommateurs étrangers aux prix les plus raisonnables est toujours un dilemme pour l'exportation de produits agricoles vietnamiens, notamment fruit frais. Mais maintenant, ce problème a trouvé une réponse.



Fin juin dernier, une entreprise néerlandaise a accepté de dépenser près d'un milliard de dongs pour expérimenter l'acheminement de litchis frais en Europe par porte-conteneur. 6 tonnes de litchis frais ont été préalablement traitées et spécialement emballées, puis, ont quitté le Vietnam pour arriver aux Pays-Bas le 3 août. Après 5 semaines en mer, avec des résultats supérieurs aux attentes, les litchis sont encore frais et peuvent être laissés dans les rayons des supermarchés pendant encore 2-3 semaines.



Selon Mme Nguyen Thi Tra Linh, directrice adjointe de LTP Import Export B.V. (Pays-Bas), "les litchis sont toujours parfumés, leur chair épaisse et sucrée".



Pour la première fois, des litchis frais du Vietnam ont été exportés par porte- conteneur vers l'UE. "C'est un jalon très important pour que les entreprises vietnamiennes puissent investir plus méthodiquement et s'ouvrir un avenir durable sur le marché européen", a déclaré Mme Vu Thi Ngoc Diep, conseillère au commerce du Vietnam aux Pays-Bas.



Certains produits à base de fruits ont affiché une augmentation impressionnante au premier semestre tels le pitaya avec 1,2 million de tonnes (+138%) et la pastèque, 290.000 tonnes (+132%). En particulier pour les litchis, plus de 51.000 tonnes ont été exportées (+44%).



Cette première expédition par conteneur maritime, même à un moment où les taux de fret maritime sont exceptionnellement élevés, reste moins chère que le fret aérien. Les entreprises peuvent vendre un kg de litchis sur le marché européen à un prix inférieur à un tier du prix s'il doit être transporté par avion. -CPV/VNA