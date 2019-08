Photo: VNA



Da Nang (VNA) – Les experts se sont réunis dans la ville centrale de Da Nang pour une conférence pour discuter de mesures visant à attirer davantage de touristes étrangers au Vietnam.

L’événement a été organisé par l'Administration nationale du tourisme du Vietnam et le Comité populaire municipal de Da Nang.

Les interventions présentées lors de l'événement ont porté sur la promotion du tourisme sur les marchés clés, la création de produits touristiques grâce au soutien des compagnies aériennes et des fournisseurs de services.



Les participants ont mis l’accent sur la nécessité de renforcer la collaboration avec les marchés touristiques clés du Vietnam et de renforcer la connectivité régionale en collaborant étroitement avec les organes touristiques des pays de la région. Ils ont également souligné le rôle de la coopération avec des organisations et des particuliers nationaux et étrangers afin de promouvoir le tourisme vietnamien.



En même temps, les autorités locales doivent veiller à la garantie de la sécurité, de la sécurité sanitaire des aliments, ainsi qu’à la propreté de l'environnement dans les sites touristiques.



Depuis le début de l'année, le Vietnam a accueilli près de 10 millions de touristes étrangers, en hausse de 8% par rapport à la même période de l’an dernier. Toutefois, la croissance des arrivées de touristes étrangers a montré des signes stagnants. En effet, le nombre de touristes en provenance de marchés traditionnels comme la Chine et la République de Corée ont diminué en raison de la situation économique.



Le Vietnam s'est fixé pour objectif d'accueillir 17,7-18 millions d'étrangers cette année. Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Ngoc Thien a déclaré que les organes compétents et les localités devraient régler les difficultés et les obstacles pour parvenir à cet objectif.



À cette occasion, l’Administration nationale du Tourisme du Vietnam a lancé une campagne de protection de l’environnement touristique sur le thème "Go Green".- VNA