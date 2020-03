Le vice-PM, ministre des AE du Vietnam Pham Binh Minh (droite) et le vice-ministre des AE de la Russie, V.Titov. Photo : https://baoquocte.vn/

Hanoï (VNA) - A l’invitation du ministère vietnamien des Affaires étrangères et du déploiement du Plan de coopération entre les deux ministères des AE du Vietnam et de la Russie, le premier vice-ministre russe des AE, V.Titov a effectué le 6 mars une visite de travail au Vietnam pour participer au 11e Dialogue stratégique de la diplomatie, de la défense et de la sécurité Vietnam-Russie.

Lors d’une réception du premier vice-ministre russe des AE, V.Titov, le 6 mars à Hanoï, le vice-Premier ministre et ministre des AE du Vietnam, Pham Binh Minh a tenu en haute estime le maintien de ce mécanisme de dialogue par les deux parties.

S’agissant des relations bilatérales, Pham Binh Minh a hautement apprécié le rôle du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans la politique étrangère du Vietnam. Il a souligné la coordination étroite entre les deux pays en 2020 où se déroulent plusieurs événements importants, notamment la célébration du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Il a souhaité que les deux pays continuent de coordonner étroitement dans le règlement des problèmes en suspens pour approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines comme la politique, la sécurité et la défense, l’économie et le commerce…, conformément au niveau du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Les deux pays doivent poursuivre leur coopération lors des forums multilatéraux et leurs échanges sur les questions régionales et internationales.

Pour sa part, V.Titov a précisé que son pays soutenait et était prêt à coopérer avec le Vietnam durant l’année où le pays assumait la présidence de l’ASEAN 2020 et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

Il a espéré que l'Union économique eurasiatique (UEEA) et l’ASEAN accéléreront leur coopération dans le futur.

Enfin, il a affirmé que son pays poursuivait la coopération étroite avec le Vietnam pour dynamiser le partenariat stratégique intégral dans tous les domaines. -VNA