Photo : AFP/VNA

Hanoi (VNA) –L’ASEAN deviendra la région la plus développée en termes du service de location de l’installation des serveurs des données avec une croissance annuelle prévue à 13% dans cinq ans à venir, soit entre 2019 et 2024 selon le rapport du groupe de conseil immobilier Cushman & Wakefield publié le 19 août.

Ces dernières années, les géantes sociétés technologiques comme Google, Alibaba Group, Amazon Web Services ont étendu leur présence avec les centres de l’installation des serveurs des données à l’ASEAN.

Selon ledit rapport, Singapour est le marché de l’installation des serveurs des données ayant la croissance au 3e rang du monde. De 2017 jusqu’à présent, ce pays se trouve toujours au premier rang en Asie-Pacifique dans ce domaine. La Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et l’Indonésie se classent respectivement au 4e, 7e, 9e et 11e rang des marchés de l’installation des serveurs des données dans la région.

D’après le directeur chargé de la location des données de Cushman & Wakefield, Lynus Pook, le Vietnam et l’Indonésie constituant deux marchés dynamiques, ce qui incite « la consommation » dans la technologie d’information et crée une croissance forte dans l’e-commerce et la banque numérique.-VNA