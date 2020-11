Récolte d'orge à Grenfell, dans l'Ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie . Photo: AFP/VNA

Hanoi (VNA) – Le centre AEGCI (Australian Export Grains Innovation Centre) a récemment dévoilé sa coopération avec des producteurs vietnamiens de bière et de boissons alcoolisées pour promouvoir les exportations d’orge australienne.

Lors d’un webinaire organisé en octobre dernier, l’AEGCI a fourni les dernières mises à jour sur la récolte d'orge 2020, ainsi que les offres les plus attrayantes aux partenaires vietnamiens.

La directrice chargée les marchés de l'orge d'AEGIC, Mary Raynes, a déclaré que la production de bière au Vietnam devrait augmenter de 2 à 3% par an, entraînant une augmentation de la demande d'orge importée à environ 330.000 tonnes d'ici 2030, presque le double des importations de 2019.

Ce sera une opportunité pour les exportateurs australiens et l'AEGIC s'engage à continuer de coopérer avec l'industrie nationale de l'orge pour soutenir le marché vietnamien, a-t-elle ajouté.

La présidente exécutive du groupe Barley Australia, Megan Sheehy, a présenté les systèmes de management de la qualité et d'identité visuelle de marque de l'orge australienne. Pendant ce temps, le professeur associé de l'Université d'Adélaïde Matthew Tucker et la chercheuse sur les arômes de malt Sue Stewart ont fourni des informations importantes sur les innovations techniques et la supériorité de l'orge australienne.

Avec la participation de plus de 40 représentants de l'industrie vietnamienne de la bière et des boissons alcoolisées, le webinaire a apporté un regard plus détaillé sur les exportations d'orge australiennes et ouvrir de nouvelles opportunités de coopération commerciale entre l'Australie et le Vietnam. -VNA