Hanoï (VNA) - La montagne de Ba Den dans la province du Sud de Tay Ninh est connue pour ses produits du tourisme spirituel et de l'écotourisme, qui en ont fait un pôle d'attraction touristique.

Pour atteindre le sommet de Ba Den, les touristes doivent faire un trajet de 10 minutes en téléphérique au-dessus d'imposants paysages de montagnes et de forêts denses. Ils doivent ensuite gravir quelques dizaines de marches de pierre avant d'atteindre le sommet et de poser pour de superbes photos instagrammables au milieu d'une mer de nuages.

Ho Ngoc Bich Chau, touriste de Ho Chi Minh-Ville, constate : "Les paysages environnants sont vraiment impressionnants et le temps est tellement frais. C’est merveilleux que nous ayons une montagne aussi haute dans le Sud".

La montagne de Ba Den se trouve à plus de 100 km au nord-ouest de Ho Chi Minh-Ville. Le site touristique d'une superficie de 24 km2 couvre un système complexe de grottes mystérieuses, de pagodes et de temples, ce qui en fait un lieu de prédilection pour les pèlerins. Le Festival de la montagne de Ba Den, qui a lieu traditionnellement au premier mois lunaire, voit les pèlerins venir prier pour une année prospère et paisible.

Nguyen Thi Nhu Y, touriste de Ho Chi Minh-Ville, indique : "Je me sens tellement détendue en me plongeant dans la nature. Maintenant, avec le téléphérique, il m’est beaucoup plus facile de visiter les pagodes ici".

Le site touristique de Ba Den a été continuellement amélioré au cours des dernières années. Avec un système de téléphérique, des voitures électriques et même une station balnéaire, c'est désormais une escapade idéale pour les visiteurs.

Ngo Van Lieu, directeur adjoint de Sunworld Ba Den Mountain, souligne : "Nous nous efforçons toujours de préserver les paysages naturels afin que les touristes puissent profiter de la beauté de la nature. Nous gardons tout propre, de l'herbe aux arbres".

Selon Tran Hai Son, Chef adjoint du Conseil de gestion du Site touristique national de Ba Den, "le conseil de gestion a soumis au Comité populaire provincial un projet de gestion et de développement durable du site touristique pour la période 2021-2030. Une fois approuvé, le programme sera mis en œuvre pour mieux protéger les écosystèmes et les paysages locaux".

Le site touristique de Ba Den accueille des millions de touristes chaque année. À elle seule, la montagne de Ba Den a accueilli plus de 500.000 pèlerins en 2019 et 2020.-VNA