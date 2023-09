Le président Vo Van Thuong et l'ambassadrice de Bulgarie au Vietnam, Marinela Petkova. Photo: VNA Marinela Petkova. Photo: VNA

Sofia (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue effectue une visite officielle en Bulgarie du 23 au 26 septembre, sur invitation de son homologue bulgare Rosen Zhelyazkov.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Bulgarie, Dô Hoang Long, la visite est très importante pour les relations entre les deux pays.

L'ambassadeur du Vietnam en Bulgarie, Dô Hoang Long. Photo: VNA

Il s'agit de la première visite officielle de haut niveau d'un haut dirigeant vietnamien en Bulgarie après que le pays a établi une nouvelle Assemblée nationale et un nouveau gouvernement, démontrant le respect du Vietnam pour ses amis traditionnels ainsi que le désir de faire de la Bulgarie un pont pour promouvoir une coopération approfondie entre le Vietnam et les pays de l’Union européenne (UE).

La visite contribue à affirmer la détermination des hauts dirigeants des deux pays à continuer de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, vers un partenariat stratégique et la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Bulgarie (8 février bila), a souligné l’ambassadeur Dô Hoang Long.

La visite du président de l'AN Vuong Dinh Huê est l'occasion de discuter de questions internationales et régionales d'intérêt commun, de promouvoir la coopération multiforme entre les deux pays, notamment dans les domaines tels que politique, diplomatie, défense et sécurité, économie, commerce, sciences et technologies, éducation et formation, culture, sports et tourisme, travail et coopération décentralisée.



C'est également l'occasion pour les hauts dirigeants vietnamiens d'affirmer leur politique étrangère d'indépendance et d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales pour la paix, la coopération et le développement, affirmant que le Vietnam continue d'être le partenaire fiable et responsable des amis internationaux.

La directrice générale adjointe de l'Agence vietnamienne d'information Doan Thi Tuyêt Nhung et le directeur général de l'agence de presse bulgare Kiril Valchev, signent un accord de coopération professionnelle entre les deux agences de presse dans la nouvelle situation. Photo: VNA

Concernant la coopération parlementaire entre les deux pays, l'ambassadeur Dô Hoang Long a déclaré que la coopération parlementaire peut être considérée comme un point positif dans les relations bilatérales. Les deux organes législatifs maintiennent toujours des activités d'échange de délégations.

Les deux parties promeuvent également activement la coopération dans le domaine législatif, partagent leurs expériences et apprennent les unes des autres dans la réforme des documents juridiques, judiciaires et administratifs, la construction d'un État de droit et les lois sur la prévention et le contrôle de la corruption.

L'ambassadeur s'est dit convaincu que la visite du président de l'AN Vuong Dinh Huê ouvrirait également un nouveau chapitre de l'amitié traditionnelle et de la bonne coopération entre les deux pays en général et entre les deux organes législatifs en particulier. -VNA