Le vice-ministre de la Construction Le Quang Hung. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le décaissement du fonds d'investissement public, le règlement des créances douteuses, la construction de maisons pour la réponse aux inondations, le travail de recherche et de sauvetage... sont les questions abordées lors de la conférence de presse périodique du gouvernement en octobre 2020, qui a lieu vendredi 30 octobre à Hanoï.

En 2018, le Premier ministre a publié une directive sur la prévention et la lutte contre les inondations, les crues et les glissements de terrain, qui obligeait le ministère de la Construction et d’autres ministères et organes compétents à examiner et à revoir la planification pour assurer la sécurité de la population.

Il a aussi publié la décision No48/2014 / QD-TTg sur les politiques d’assistance aux familles démunies à la construction de maison pour éviter les tempêtes et les inondations au Centre. En fait, plus de 3.200 maisons ont été construites et ont montré leur efficacité. Le ministère de la Construction mènera des recherches pour élargir ce modèle de maison.

C'est une solution viable, mais elle nécessite des ressources. Selon le vice-ministre de la Construction Le Quang Hung, il est important de choisir un emplacement pour construire des maisons pour éviter les inondations et les crues.

A propos du travail de recherche et de sauvetage, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Hoang Hiep a précisé qu’il faudrait avoir une force professionnelle, avec des équipements appropriés.

« Malgré la participation active de la force policière et de l'armée, nous n'avons aucun moyen pour entrer sur les lieux de sauvetage. Alors, les ministères et agences fonctionnels font rapport au Premier ministre sur cette question pour trouver des solutions dans les temps à venir. », a-t-il ajouté.

Les glissements de terrain sont compliqués et irréguliers et provoquent de grandes pertes en vies humaines. Récemment, de nombreux glissements de terrain se sont produits dans des endroits géologiquement stables et ne figurant pas sur des cartes d'alerte. Il faut donc avoir une application scientifique et technologique plus efficace pour les prévenir.



Les abris anti-tempête ne répondent qu'à 46% de la demande, sans compter qu'une partie des pêcheurs n'ayant pas respecté les réglementations en matière de réponse aux catastrophes naturelles. C’est aussi une question brûlante.

En ce qui concerne la situation de traitement des créances douteuses, le sous-gouverneur de la Banque d'État Nguyen Thi Hong a déclaré que plus de 313.000 milliards de dongs ont été débloqués.

Actuellement, 14 des 16 banques commerciales ont annoncé leurs résultats commerciaux au troisième trimestre, selon lesquels les créances douteuses ont augmenté de 30%. Expliquant l'augmentation des créances irrécouvrables, Mme Hong a déclaré qu'au cours des neuf premiers mois de 2020, l'épidémie de COVID-19 était compliquée, affectant gravement tous les aspects de la vie économique. Les gens font face à des difficultés, les sources de revenus diminuent, la capacité de remboursement est difficile.

Dans les temps à venir, en raison de la propagation continue de l'épidémie de COVID-19, il est probable que les créances douteuses du système bancaire augmentent.

Photo d'illustration : VNA



Pour le décaissement du fonds d’investissement public, le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Tran Quoc Phuong a précisé qu’au cours des 10 premiers mois de 2020, le décaissement du capital d'investissement public a atteint plus de 68%. "Nous avons trois mois pour décaisser les 32% restants et le ministère du Plan et de l'Investissement s'attend à un taux de décaissement élevé cette année », a-t-il espéré. -VNA