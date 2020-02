Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les ministères, secteurs et localités concentrent leurs forces et ressources à la lutte contre la maladie respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (nCoV), a affirmé le ministre et président du Bureau du gouvernement, Mai Tien Dung, lors d’un point presse tenu le 5 février à Hanoï.

En fait, les ministères, secteurs et localités mettent activement en œuvre de nombreuses solutions pour prévenir l’épidémie. Bon nombre des mesures actuellement appliquées sont plus fortes que l'épidémie de SRAS en 2003, encore plus que ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour la première, le Vietnam déclare l'épidémie.

«Nous sommes prêts à accepter les pertes économiques pour protéger la santé et la vie de la population », a-t-il affirmé.

Les solutions appliquées par le Vietnam ont été hautement appréciées par l'OMS et l'UNICEF, contribuant à minimiser la propagation de l’épidémie au pays qui partage une longue frontière avec la Chine, épicentre du coronavirus. Le Vietnam a confirmé 10 cas, dont trois ont été guéris, dont un ressortissant chinois. Aucun décès n’a été signalé.

Cependant, le développement de l'épidémie reste encore compliqué, le gouvernement demande aux ministères, secteurs, et localités de ne pas la négliger.

En ce qui concerne la protection des citoyens vietnamiens dans les zones épidémiques, Mai Tien Dung a informé que le Premier ministre avait demandé d'accueillir les citoyens vietnamiens rentrant chez eux sous condition d’isolement. Le ministère de la Défense a été chargé d'assurer les conditions de vie des personnes placées à l'isolement. L'aéroport de Van Don à Quang Ninh, deux autres au Centre et au Sud seront utilisés pour les accueillir.

Présent au point presse, le vice-ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a souligné que l’isolement des cas suspects et des malades était une mesure efficace pour empêcher la propagation du virus.

Le chef du Département de la radiodiffusion (ministère de l'Information et des Communications) Nguyen Thanh Lam a déclaré que les sanctions sévères seront appliquées pour les personnes publiant de fausses informations sur le nCoV. Dans cette situation de propagation de l’épidémie, il est nécessaire d'avoir des adresses officielles pour diffuser les informations officielles, contribuant à écarter les fausses nouvelles sous différentes formes.

Face aux fausses informations, le ministère de la Sécurité publique a ordonné à la police locale de participer à la lutte contre ces fausses informations et de les traiter conformément aux lois en vigeur, a affirmé son vice-ministre Luong Tam Quang.

A propos de l’arrêt temporaire des classes, le vice-ministre de l'Education et de la Formation, Nguyen Huu Do, a déclaré que la priorité du ministère était très clair: protéger la santé des élèves et étudiants. Actuellement, toutes les villes et provinces du pays ont décidé de donner aux élèves et étudiants une semaine de congé scolaire.

Ils devront participer aux cours supplémentaires après la fin de l’épidémie ou l’année scolaire 2019-2020 devrait se terminer plus tard, a-t-il précisé. -VNA