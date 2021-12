Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) a assisté au Programme national d'empreinte des startups et de l’innovation et à la Semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 14 décembre au Programme national d'empreinte des startups et de l’innovation et à la Semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat de Ho Chi Minh-Ville (TECHFEST et WHISE 2021).

Les événements, organisés en ligne et en présentiel, par le ministère des Sciences et des Technologies, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville et la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, avec la participation de 63 villes et provinces et plus de 20 pays à travers le monde.

C’est l’un d’une vingtaine d’événements qui se déroulent dans le cadre de TECHFEST et WHISE 2021.



S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les résultats obtenus dans le développement de l'innovation en 2021 ; ce contribuant à classer le Vietnam au 44e place parmi les 132 pays et économies de l'innovation du monde, à maintenir la position de leader parmi les 34 pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

Il a souligné que l'innovation était une exigence objective du développement. L'innovation doit être mise en œuvre de manière globale et à tous les niveaux. Il a souhaité que, dans l’immédiat, l'innovation participe à la prévention et au contrôle de l'épidémie de COVID-19, à la reprise et au développement socio-économique ainsi qu'à la résolution de problèmes émergents tels que : le changement climatique, le développement vert, la conversion numérique et les questions se posant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture…

Le Premier ministre a demandé d'étudier, de compléter et de perfectionner l’institution ; d’augmenter l’attraction des ressources, notamment les ressources financières pour soutenir les start-up et l’innovation, non seulement auprès des investisseurs, mais aussi auprès de grandes entreprises, des organisations internationales, des individus et de la communauté.

Présent à l’événement, le ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat a souligné qu'en 2021, la source financière d'investissement pour les startups au Vietnam avait augmenté à un niveau jamais vu. Plus de 1,3 milliard de dollars ont été investis dans les start-up. Le pays compte également plus de 140 universités et écoles supérieures organisant des activités de start-up et d’innovation.



L'un des points forts de l'écosystème de startups et d’innovation du Vietnam est de former des réseaux d'affiliés favorisant le flux de connaissances et de technologies dans le pays et à l'étranger.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité une exposition de l'innovation ; assisté à la cérémonie de signature d'accords de coopération entre le ministère des Sciences et des Technologies et de grandes sociétés et entreprises. - VNA