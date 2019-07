Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la vidéoconférence. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé le 23 juillet une vidéoconférence entre le Comité national sur l’e-gouvernement et des organes chargés de cette question au niveau ministériel et local.



Selon un rapport présenté par le ministre Mai Tien Dung, responsable du bureau gouvernemental, également secrétaire général du Comité national sur l’e-gouvernement, plusieurs systèmes ont été mis en service pour développer l’administration électronique au Vietnam.



Outre un « axe national des documents administratifs », un système d’information au service des réunions et du travail du gouvernement a été mis en place. Les Données nationales sur les procédures administratives ont été améliorées. Une liste des services publics indispensables dans la vie d’une personne et d’une entreprise a été élaborée.



Le ministre Mai Tien Dung a en outre indiqué que le bureau gouvernemental avait travaillé avec le ministère de l’Information et de la Communication, ainsi que d’autres ministères, des entreprises des technologies de l’information, des spécialistes vietnamiens et étrangers, pour élaborer un cadre architectural de l’e-gouvernement vietnamien, lequel avait été envoyé aux ministères, organes compétents et localités pour recueillir des avis et idées.



Lors de la vidéoconférence, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, également président du Comité national sur l’e-gouvernement, a souligné que les services publics numériques devraient être pratiques pour les habitants. Le développement des services publics numériques doit être « axé sur les habitants » et viser « leur satisfaction », a-t-il déclaré.



Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’exploiter au mieux les technologies de l’information, parallèlement à la formation des cadres sur ce sjet. Il a également souligné l’importance de la gouvernance des données et de la restructuration du processus de fourniture des services publics.



Nguyen Xuan Phuc a ensuite demandé aux ministères, organes compétents et localités d’accélérer le rythme du travail au deuxième semestre 2019, afin de mettre en place le Portail national des services publics en ligne en novembre prochain, et d’édifier d’autres systèmes importants pour l’administration électronique.



Réaffirmant la volonté d’édifier l’e-gouvernement au Vietnam, le Premier ministre a indiqué que ce travail devrait permettre de s’orienter vers un gouvernement et une économie numériques. -VNA