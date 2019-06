Dans un atelier de Vinfast. Photo : VNA



Berlin (VNA) – Le docteur Gerhard Will, ancien spécialiste en Asie du centre d’études internationales SWP basé à Berlin, a déclaré estimer le développement économique du Vietnam au premier semestre 2019.



Lors d’une interview accordée à la VNA à l’occasion d’une Journée du Vietnam organisée le 22 juin à Berlin, il a également indiqué que les relations commerciales entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) auraient de belles perspectives lorsque leur accord de libre-échange aurait été signé.



Le docteur Gerhard Will a conseillé au Vietnam de mener des études prudentes, de donner des prévisions sur les opportunités mais aussi les difficultés possibles, afin de profiter au mieux des avantages au service de son développement économique. Il lui a également suggéré de développer des produits de qualité avec une plus grande valeur et les ressources humaines qualifiées.



De son côté, le docteur Daniel Müller, directeur régional pour l’ASEAN de l’Association des entreprises allemandes en Asie-Pacifique (OAV), a constaté que le Vietnam était une destination prometteuse en Asie du Sud-Est pour les sociétés allemandes, vu sa population de 96 millions de personnes et des revenus croissants. Daniel Müller a souligné que la signature de l’accord de libre-échange avec l’UE contribuerait à intensifier l’attractivité du Vietnam. Avec cet accord, le Vietnam enverra un fort message sur son ouverture dans un contexte de protectionnisme croissant et retiendra l’attention avec ses divers avantages.



Le directeur régional de l’OAV pour l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) a annoncé qu’une délégation de l’OAV se rendrait au Vietnam à mi-novembre prochain afin d’étudier les secteurs de la transformation alimentaire, de la santé et des produits pharmaceutiques. Selon lui, la partie allemande trouve que les potentiels de coopération bilatérale dans ces secteurs sont nombreux.



Il a enfin indiqué que le Vietnam devrait chercher à renforcer les secteurs des technologies de l’information et de la communication, du textile-habillement et de l’automobile.



La Journée du Vietnam du 22 juin à Berlin a été organisée par l’Institut Asie-Afrique de l’Université de Hambourg, à l’occasion du centenaire de cette université. -VNA