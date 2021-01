La zone industrielle VSIP Hai Phong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Plusieurs médias étrangers ont continué de parler des succès économiques du Vietnam dans le contexte d'un monde confronté à de nombreuses difficultés dues à la pandémie de COVID-19.

Nikkei Asia Review a indiqué qu'en dépit de la pandémie, le secteur manufacturier vietnamien avait montré sa capacité de se redresser rapidement.

La signature de plusieurs accords de libre-échange, notamment l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA), l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) et l'Accord de partenariat régional économique global (RCEP), promet d'offrir de grandes opportunités de croissance au Vietnam, selon le journal japonais.

Financial Express a cité un rapport d'Economist Intelligence Unit, qui a constaté que le Vietnam était devenu une destination attrayante pour les investissements directs étrangers (IDE) en Asie, en devançant la Chine et l'Inde.

Le journal malaisien The Star a publié un article appréciant le fait que le Vietnam avait signé de nombreux contrats de vente de riz avec des partenaires européens et des pays membres du RCEP.

Jakarta Post (Indonésie) a vivement apprécié l'essor du commerce électronique au Vietnam durant la pandémie, le nombre de paiements mobiles au cours des huit mois 2020 ayant été multiplié par dix par rapport à 2019. -VNA