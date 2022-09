Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Bien que l'inflation ait été bien maîtrisée au cours des huit derniers mois, il existe encore de nombreux facteurs potentiels susceptibles de faire augmenter l'Indice des prix à la consommation (IPC) au cours des derniers mois de 2022 et en 2023.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), la directrice générale de l’Office général des statistiques (GSO), Nguyen Thi Huong, a souligné les efforts du pays pour maîtriser l’inflation au cours des huit derniers mois au niveau de 2,58%, malgré les fluctuations du marché mondial.



Selon elle, malgré une conjoncture mondiale défavorable, les activités économiques au Vietnam ont continué d'afficher une bonne tendance à la reprise. De nombreuses mesures synchrones ont été mises en place par le gouvernement pour réduire les prix des carburants, stabiliser les prix de l'électricité et de l'eau ainsi que les frais de scolarité, maintenir des taux de change et des taux d'intérêt raisonnables... Grâce à ces efforts, l'inflation au cours des huit premiers mois de 2022 a été maîtrisée à 2,58 %.



Ceci permettra au Vietnam d'assurer probablement son objectif de contrôle de l'inflation d'environ 4% cette année, tel qu'énoncé par l'Assemblée nationale, a indiqué Nguyen Thi Huong.



Cependant, il existe encore des facteurs potentiels qui pourraient faire augmenter l'IPC au cours des derniers mois de 2022 et en 2023, a-t-elle affirmé, citant la hausse des prix des matières premières dans le monde. En outre, les prix des denrées alimentaires devraient augmenter de même que la demande de biens et services…

Photo d'illustration: VNA



S’agissant des mesures, Nguyen Thi Huong a déclaré que le GSO avait proposé aux ministères, organes et localités de préparer des fournitures adéquates pour assurer une réponse rapide aux besoins de la population en matière de biens et services de consommation essentiels. Le GSO a proposé également que la Banque d'État continue d'appliquer une politique monétaire proactive et flexible, en étroite coordination avec la politique budgétaire et les autres politiques macroéconomiques, afin de contrôler l'inflation conformément à l'objectif fixé…-VNA