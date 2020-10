Photo: vgpipe.com.vn

Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Douanes, de janvier à septembre, les entreprises dans le pays ont exporté près de 7 millions de tonnes d’acier et de fer pour une valeur de 3,65 milliards de dollars, soit une hausse de 44,4% en volume et de 16% en valeur en glissement annuel.



Avec une hausse spectaculaire de sa demande, la Chine est demeurée le plus grand importateur de ces produits vietnamiens en représentant 36,2% du volume total. Avec 17% du total, le Cambodge s’est classé 2e.



Le Brésil, l’Allemagne et les Philippines ont fortement augmenté leurs importations.



A cause de la crise sanitaire, une nette baisse tant en volume qu’en valeur en glissement annuel a été observée sur de nombreux marchés.-CPV/VNA