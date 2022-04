Photo : https://moh.gov.vn/

Hanoï (VNA) – Jusqu’au 20 avril, plus d'un million de Vietnamiens ont déjà des passeports de vaccination, soit le double du nombre enregistré dans le carnet de santé électronique et les applications PC-COVID il y a six jours, a rapporté le ministère de la Santé.

Selon Nguyen Ba Hung, chef adjoint du Centre de données médicales du Département des technologies de l'information du ministère de la Santé, la validité du passeport vaccinal électronique est de 12 mois à compter de la date de délivrance, et à son expiration, le système générera automatiquement un nouveau QR code.

Le document électronique à cet égard est affiché dans l'application PC-COVID et Carnet de santé électronique. Dans le cas des résidents qui n'ont pas reçu de passeports relatifs en raison d'un manque ou d'une inexactitude d'informations, ils doivent contacter les centres de vaccination ou le ministère de la Santé via la ligne téléphonique directe 19009095.

Un passeport vaccinal électronique est un certificat électronique de vaccination contre le COVID-19 délivré aux personnes par le ministère de la Santé, selon les normes émises par l'Organisation mondiale de la santé et l'Union européenne, actuellement en vigueur dans 62 pays.

Les établissements chargés de vaccination doivent insérer des informations personnelles exactes fournies par les personnes sur le système de vaccination. Ces informations doivent être correctement vérifiées auprès de la Base de données nationale sur la population avant la délivrance du passeport vaccinal.

En conséquence, le ministère de la Santé impose aux organes subordonnés de parfaire les données de la plateforme de gestion de la vaccination avant le 30 de ce mois, et aux provinces de compléter les informations y afférentes avant le 5 mai prochain.–VNA