Les délégués lors de la cérémonie de publication des volumes des "Œuvres complètes du Président Ho Chi Minh". Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Les 2e, 4e et 6e volumes des "Œuvres complètes du Président Hô Chi Minh" ont été traduits en laotien. Une cérémonie de publication a été organisée mardi à Vientiane par l'Académie nationale de politique et d'administration du Laos.



Les "Oeuvres complètes du Président Ho Chi Minh" présentent le voyage du défunt Président Ho Chi Minh pour sauver le pays et conduire la révolution vietnamienne d'une victoire à une autre.



Le projet de traduction de ces oeuvres a été mené conjointement par l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh et l'Académie nationale de politique et d'administration du Laos, dans le cadre du Traité de coopération dans l'économie, la culture, les sciences et les techniques signé entre les gouvernements vietnamien et lao.

Le deuxième volume met en lumière les activités révolutionnaires du Président Ho Chi Minh en Chine de 1924 à 1929, avant la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Le quatrième reflète les activités notables du Président lorsqu'il a rencontré des difficultés dans les domaines économique, militaire, politique et social après la Révolution d'Août.



La sixième présente les lignes révolutionnaires et les stratégies du Président dans la période 1949-1950 pour promouvoir la cause de l'édification nationale.



Le professeur associé et docteur Nguyen Viet Thao, directeur adjoint de l'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh, a déclaré que l'expérience acquise dans le cadre de la coopération bilatérale constituera une base importante pour les deux parties de compléter rapidement les traductions des autres volumes des ces œuvres complètes.



Le premier volume des "Œuvres complètes du Président Ho Chi Minh" a été achevé en septembre 2017. -VNA