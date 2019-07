Hanoï, 27 juillet (VNA) - Selon le Département général des statistiques, plus de 9,79 millions d'étrangers ont visité le Vietnam entre janvier et juillet, soit une augmentation de 7,9% sur un an.

Le Vietnam attire de plus en plus de touristes étrangers. Photo : VNA

Les touristes étrangers venant par voie routière et par voie aérienne sont respectivement en croissance de 25,2%, et 4,7% mais celles par voie maritime ont connu un recul de 11,3%.



Pendant les sept premiers mois, le nombre de Thaïlandais a augmenté de 48,2% ; Taïwanais, 27,6% ; Sud-Coréens, 22,1% ; Malaisiens, 13,9% ; Japonais, 12,9%, Italiens, 9,8%, Danois, 8,7%, ...

Le secteur du tourisme s'est fixé pour objectif d'accueillir 18 millions de touristes étrangers et de desservir 85 millions de touristes domestiques cette année.

Ainsi, l'Administration nationale du tourisme du Vietnam a lancé des événements de promotion du tourisme dans les marchés clés depuis le début de cette année.-VNA