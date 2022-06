Photo: Département général des impôts

Hanoï (VNA) – Quelque 92,6% des entreprises se sont inscrites pour émettre des factures électroniques, a indiqué le directeur général adjoint du Département général des impôts, Dang Ngoc Minh, lors d'une conférence de presse organisée le 1er juin à Hanoï par le ministère des Finances.

Au 24 mai, le taux d'entreprises inscrites dans six provinces et villes qui sont en train de mettre en œuvre la première phase du processus de transition vers la facturation électronique, a atteint 100%. Dans les 57 autres villes et provinces où la 2e phase a été lancée, le taux dans le cadre de la 2e phase a atteint 83,6%. Tous les commerçants individuels dans toutes les 63 villes et provinces du pays ont également annoncé l'émission d’e-facture.

Le Département général des impôts a guidé et aidé de nombreuses entreprises via le téléphone et le chatbot pour éliminer leurs problèmes dans l'émission de factures électroniques. Il s’efforce de garantir toujours un bon fonctionnement du système national de facturation électronique pour favoriser les activités des contribuables, a affirmé Dang Ngoc Minh. -VNA