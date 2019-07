Photo d'illustration : Internet

Hanoï (VNA) – L'Agence nationale pour l'environnement (NEA) de Singapour a annoncé le 16 juillet que 666 cas de dengue avaient été signalés au cours de la semaine se terminant le 13 juillet, soit 73 cas de plus que la semaine précédente. Ce nombre a également dépassé le record précédent enregistré en 2016.

Depuis le début de l’année jusqu’au 13 juillet, la NEA avait déploré 7.374 cas de dengue, soit cinq fois plus que les 1.481 cas de dengue recensés pendant la même période de l'année dernière. Notamment, du dimanche 14 juillet au lundi 15 juillet à 15h00, 109 nouveaux cas ont été confirmés. Selon la NEA, le plus grand foyer est situé à Woodlands avec 216 cas découverts.

La NEA a déclaré que Singapour se trouvait maintenant dans la période la plus chaude qui se tenait de juin à octobre et qu’un effort collectif national était essentiel pour empêcher la recrudescence de la dengue. Elle a exhorté tous les membres du public et les parties prenantes à prendre des mesures rigoureuses pour éliminer les habitats de reproduction des moustiques, ainsi à nettoyer leurs maisons et leurs lieux de travail.

La dengue est une infection virale transmise par les moustiques. Elle est le plus souvent bénigne, mais des formes sévères et imprévisibles surviennent dans environ 1% des cas, plus souvent chez les jeunes enfants. Les symptômes sont le plus souvent de type grippal (fièvre, maux de tête, courbatures) et se manifestent dans les 3 à 14 jours (4 à 7 jours en moyenne) qui suivent la piqûre par le moustique. Il n'existe pas encore de vaccin contre cette épidémie. –VNA