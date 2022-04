Cérémonie d'ouverture de la foire. Photo: qdnd.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La 24e foire de l'emploi "Ho Chi Minh City Career Fair 2022" organisée par l'Université d'économie de Ho Chi Minh-Ville (UEH) a attiré la participation d’environ 5.000 étudiants.

Cette activité annuelle a pour but d’orienter professionnellement les étudiants et de développer leurs compétences d'intégration, offrant également une opportunité pour les entreprises de trouver de jeunes ressources humaines et de potentiels candidats.

La foire a réuni plus de 40 entreprises en opération dans divers domaines tels que banque - finance - assurance, bourse, comptabilité, audit, marketing, technologie - e-commerce, construction - immobilier, commerce - import-export - logistique - production - matières premières, énergie…

De nombreux étudiants participent à la foire. Photo: qdnd.vn



Lors de cet événement, les candidats ont eu l’accès à près de 5.000 postes et ont pu s’inscrire aux entretiens de recrutement lors des pavillons des entreprises ou sur la plate forme de l’UEH.

Dans le contexte de la nouvelle normalité, Ho Chi Minh City Career Fair 2022 est organisée en présentiel et en ligne sur les sites d’Internet event.ueh.edu.vn et vieclam.ueh.edu.vn. L’événement espère fournir aux participants des informations sur le marché d'emplois, les tendances professionnelles et de diverses opportunités de stages. En même temps, les entreprises peuvent embaucher de jeunes ressources humaines de haute qualité. -VNA