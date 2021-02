Présentation de produits technologiques au secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, en novembre 2020. Photo: Ha An

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dix-neuf des 40 entreprises du Centre d’incubation du parc de haute technologie de Saïgon (SHTP-IC) ont commercialisé de nombreux projets générant des milliards de dongs de revenus.

Selon le rapport bilan de 2020 du SHTP-IC, parmi ces 19 entreprises, la majorité provient du programme d'incubation d'entreprises de technologie IC et des solutions utilisant des micropuces vietnamiennes au cours de la période 2017-2020. Plus précisément, certaines entreprises devraient réaliser un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dongs, deux autres, plus de 5 milliards de dongs, et 4 plus de 3 milliards dongs,…



Les activités de promotion de la commercialisation des projets d'incubation sont encouragées. En outre, le SHTP-IC a soutenu le conseil sur l'établissement de droits de propriété intellectuelle pour 24 projets. Il en a également aidés 7 pour l'obtention de la certification d'entreprises scientifiques et technologiques.



Selon Le Thanh Nguyen, directeur du SHTP-IC, le centre devrait attirer une dizaine d'entreprises à participer à l'incubation. Il continue d'élargir son réseau de spécialistes pour soutenir les projets d'incubation. -CPV/VNA