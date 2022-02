Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Plus d'un mois après son lancement, le service de portefeuille mobile Mobile Money est actuellement utilisé par plus de 463.000 clients de Viettel et de VNPT, dont 402.000 clients de Viettel (Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam) et 61.280 clients de VNPT (Groupe des Postes et Télécommunications du Vietnam), selon le ministère de l'Information et de la Communication.

Actuellement, environ 77.200 commerçants acceptent le paiement par Mobile Money, dont 68.000 pour Viettel et près de 9.200 pour VNPT. Afin de promouvoir ce service, Viettel a mis en place 80.000 points de consultation et d'assistance en faveur des clients à travers le pays.

Mobile Money contribuera à combler le fossé numérique entre les zones urbaines et rurales. Surtout, dans la situation sanitaire compliquée actuelle, Mobile Money sera un outil efficace pour la reprise et le développement économiques, favorisant des transactions financières numériques.

Mobile Money est développé par Vietnam Communications Corporation (VNPT-Media), avec une licence de la Banque d'État du Vietnam. Ce service répond aux normes de sécurité internationales, avec une interface conviviale, un fonctionnement simple et facile, offrant aux clients une expérience différente d'un service de paiement électronique. -VNA