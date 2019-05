Hanoi, 8 mai (VNA) - Entre janvier et avril, 41.725 Vietnamiens ont été envoyés travailler à l’étranger, soit 34,8% de l’objectif annuel, a informé le Département de gestion des travailleurs vietnamiens à l’étranger du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Pour le seul mois d’avril, leur nombre s’est élevé à 9.382.

Plus de 41.000 travailleurs vietnamiens envoyés à l’étranger en 4 mois. Photo d’illustration/cafef



Les principales destinations des travailleurs vietnamiens au cours des 4 premiers mois ont été le Japon avec 23.253 travailleurs, Taïwan (Chine) avec 14.986, la République de Corée, 1.853, la Roumanie, 496, l’Arabie saoudite, 396, l’Algérie, 218, la Malaisie, 203,…Sur l’ensemble de l’année, ledit ministère vise 120.000 travailleurs.



En 2019, le Département de gestion des travailleurs vietnamiens à l’étranger continuera de perfectionner le cadre juridique, en coordination avec les unités concernées, afin de préparer le contenu de l'amendement de la loi sur l’envoi de travailleurs vietnamiens à l’étranger.



Parallèlement à la stabilisation et à l’élargissement des nouveaux marchés d’exportation de main-d’œuvre, ledit Département continuera de développer de nouvelles professions, en particulier celles exigeant une main-d’œuvre professionnelle et technique.



Dans le même temps, il intensifiera la communication autour de la loi sur l’envoi des travailleurs vietnamiens à l’étranger, mettra régulièrement à jour les informations sur les nouvelles politiques et réglementations en vigueur, au Vietnam ainsi que dans les pays d’accueil, les informations sur le recrutement et les demandes des marchés. - CPV/VNA