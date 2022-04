Foire internationale du tourisme du Vietnam 2022 (VITM 2022), qui a eu lieu du 31 mars au 3 avril à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Environ 2.000 entreprises et plus de 40.000 personnes ont participé aux activités de la Foire internationale du tourisme du Vietnam 2022 (VITM 2022), qui a eu lieu du 31 mars au 3 avril à Hanoï.

La Foire internationale du tourisme du Vietnam 2022, placée sur le thème "Nouvelle normalité - Nouvelles opportunités pour le tourisme au Vietnam", a été organisée par l'Association du tourisme du Vietnam. Outre des entreprises de 52 villes et provinces vietnamiennes, la foire a aussi réuni des entreprises venues de six pays et territoires que sont le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, la Malaisie, Taïwan (Chine) et la Turquie.

Un programme de relance du tourisme a été mis en œuvre avec la participation active d'agences de voyages et des compagnies aériennes comme Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines et Jetstar Pacific.

Dans le cadre de la foire, ont eu lieu 25 événements dont le Forum du tourisme 2022 ; le séminaire sur le développement du tourisme golfique ; le 5e Congrès de l'Association du tourisme du Vietnam pour le mandat 2022-2027 ; le lancement du Club Mice Vietnam ; la présentation de sites touristiques dans des provinces comme Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Da Nang, Quang Nam ; le programme de promotion du tourisme de Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Dak Lak, Bac Kan, Soc Trang, Lai Chau, Phu Yen, Khanh Hoa ; le programme de transformation numérique dans le secteur touristique. -VNA