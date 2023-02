Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le salon de l’industrie automobile Automechanika 2023 aura lieu du 23 au 25 juin à Ho Chi Minh-Ville.L’information a été rendue publique le 21 février lors d’un point presse organisé par le comité d’organisation.Organisée conjointement par la sarl Messe Frankfurt (HK), la compagnie internationale Chan Chao et la sarl des services d’exposition Yorkers Vietnam, cette 5e édition verra la participation de plus de 400 entreprises vietnamiennes et étrangères (Allemagne, Chine, Singapour, Malaisie, Japon, République de Corée, Thaïlande...).Les exposants présenteront des pièces détachées automobiles, des services de réparation, d’entretien et de décoration intérieure, des accessoires, des véhicules électriques et technologies de connexion...En outre, cet événement attirera de nombreux conférenciers nationaux et étrangers lors de conférences et de séminaires autour de thèmes tels que l'usine intelligente et la révolution industrielle 4.0, l'électrification et la numérisation... Ces ateliers exploreront comment booster le cycle de vie des véhicules électriques, ainsi que l'électrification et la numérisation, accélérant la transformation du Vietnam en un centre de construction automobile.Des séminaires sur l'entretien automobile et les services automobiles sont également prévus.-VNA