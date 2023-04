Le stand de l'hôtel Continental Saigon. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La Fête culturelle et gastronomique 2023 de Saigontourist s’est ouverte jeud soir 20 avril dans la zone touristique de Van Thanh, à Ho Chi Minh-Ville. Il s’agit du rendez-vous de la quintessence culinaire des trois régions du pays.Une quarantaine d’unités membres du groupe Saigontourist y présentent plus de 350 plats et boissons préparés par des chefs expérimentés.Les visiteurs ont l’occasion de déguster des plats préparés par de célèbres chefs d’hôtels cinq étoiles tels que Rex Saigon, Majestic Saigon, Grand Saigon, Caravelle Saigon, New World Saigon, Continental Saigon, De Nhat, Kim Do, le village touristique de Binh Quoi…Les organisateurs ont sélectionné des plats représentatifs des trois régions, et même des plats rappelant des souvenirs d’enfance, des plats "réconfortants", rassemblant à la fois les caractéristiques régionales et la saveur "standard" de chaque plat.Outre les activités gastronomiques, la fête est également remplie d’une ambiance festive empreinte du folklore des trois régions du pays, avec trois espaces de villages artisanaux-marchés traditionnels, des jeux folkloriques et divers types d’art traditionnels tels que musique khmère à cinq tons, instrument de musique Paranưng de l’ethnie Chăm, chant quan ho (chant alterné), chants de Huê, don ca tài tu (chant des amateurs).