Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en février ont atteint plus de 3,4 milliards de dollars, en hausse de 5,7% en glissement annuel, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Au cours des deux premiers mois de l’année, le commerce extérieur de ces produits est estimé à 11,99 milliards de dollars, dont 6,28 milliards d'exportations et 5,72 milliards d'importations, soit un recul respectivement de 16,8%, 22,5% et 9,5% en un an.En ce qui concerne les marchés d’exportation, l’Asie a représenté 47,4% des exportations vietnamiennes, l'Europe 13,4%, l’Océanie 1,4% et l’Afrique 1,3%.En particulier, la Chine a retrouvé sa position de premier importateur de produits agricoles , sylvicoles et aquatiques du Vietnam avec 1,27 milliard de dollars (20,2%), suivie par le Japon avec 563 millions (9%) et la République de Corée avec 302 millions (4,8%).