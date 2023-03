Une des 5 grottes découvertes à Quang Binh. Photo: BCRA



Hanoï (VNA) - Cinq grottes humides d'une longueur totale de 3.349 mètre viennent d'être découvertes à Quang Binh.

Du 12 au 16 mars, une expédition de l’Association royale britannique de spéléologie (BCRA) a arpenté les montagnes calcaires de la commune de Lam Hoa, district de Tuyen Hoa. Cinq nouvelles grottes ont été découvertes.



Toutes les grottes sont humides, certaines ont des branches sèches. Dans laquelle, la grotte Hung Tru 1 mesure 1.919 mètre de long et 11 mètre de profondeur ; Hung Tru 2, 502 mètre de long et 25,8 mètre de profondeur ; Hung Tru 3, 153 m de long et 11,4 m de profondeur; Hung Ka Vong 1, 238 m de long et 2,8 m de profondeur ; Hung Ka Vong 2, 537 m de long et 5 m de profondeur.



Les experts ont également découvert une grotte avec un grand ruisseau souterrain mais n'ont pas pu l'explorer complètement en raison d'installations insuffisantes.



Nguyen Hoai Nam, secrétaire du Comité du Parti du district de Tuyen Hoa, a déclaré que sa localité pourrait encore avoir de nombreuses grottes inexplorées. "Certaines grottes ont de grands espaces, de belles stalactites et ont un potentiel touristique. Le district construira une destination sûre et impressionnante lorsque des annonces plus détaillées seront faites", a déclaré M. Nam.



Quang Binh est connu comme le "Royaume des grottes", avec plus de 500 grottes découvertes. Environ 40 ont été mises en exploitation touristique, parmi lesquelles Son Doong, En et Pigmy sont parmi les plus grandes du monde. Les réservations pour les visites de la grotte de Son Doong sont déjà complètes. - CPV/VNA